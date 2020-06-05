أستاذ أمراض باطنة يحذر مرضى الكبد من «كورونا»

قال الدكتور محمد عبدالوهاب، المشرف على برنامج زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، إن مرضى الكبد لديهم الجهاز المناعي ضعيف إلى حد ما، بالإضافة إلى المرضى الذين تم عمل لهم جراحة كبد وزراعة كبد.وأضاف "عبدالوهاب" خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بالنسبة للمرضى الذين تم اجراء جراحة كبد لهم، فإن تعرضهم لأي فيروس أو بكتيريا أو فطريات يتسبب في وضع صعب لهم، مشددًا بضرورة أخذهم الحيطة والحذر هذه الفترة، حيث يجب أن يكون في شبه عزلة ويتبع الأساليب الصحيحة للنظافة من نظافة المنزل ونظافة الجسد، بالإضافة إلى عدم تعرضه للمرضى أو مخالطتهم.وأكد أن مرضى زراعة الكبد يمكنهم إرسال ذويهم للحصول على الدواء من المستشفى وألا يتوجهوا للمستشفى إلا لو لديهم مواعيد لفحوصات مهمة أو تحاليل.كما حذر مرضى زراعة الكبد من الحصول على أي أدوية بدون استشارة الطبيب المعالج، مشددًا على أهمية تناولهم السوائل بكثرة والإبقاء على السوائل في جسدهم.وقال إن ضعف مناعة مرضى الكبد أمر خطير، وطالبهم بالحذر والعزل المنزلي وعدم الخروج والالتزام بالإجراءات الوقائية حال خروجهم من منازلهم.