معركة الثانوية.. طلاب: مستعدون.. وإجراءات «التعليم» ضد كورونا «طمنتنا»

وفاء:أراجع دروسى مع الأصدقاء هاتفيًا.. و«مطمئنة»

ردفة:المذاكرة «أونلاين» رغم زيادة الضغط النفسى

شيماء:سأتسلح بالكمامة والقفاز فى اللجنة

عبدالله:

أتناول الفيتامينات.. وأخفف التوتر بالأفلام

أهلة:«مش خايفة لأن اللى بيموت بكورونا شهيد»

شوقى: أقصى طاقة للجنة 14.. والحديث عن بدائل غير مجدٍ

نواب يطالبون بالتأجيل لحين انتهاء ذروة الفيروس: الوضع الحالى لا يحتمل المخاطرة

جاء إعلان وزارة التربية والتعليم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية طلاب الثانوية العامة، خلال امتحاناتهم، التى ستبدأ ٢١ يونيو الجارى، وتنتهى ٢١ يوليو المقبل، لتطمئن الآلاف من هؤلاء الطلبة وأسرهم، الذين يخشون انتقال العدوى بفيروس «كورونا المستجد» إلى أى منهم.ويأتى على رأس هذه الإجراءات التعاقد مع شركة خاصة لتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان، والحفاظ على مسافة كافية بين كل طالب وآخر داخل اللجنة بتواجد عدد محدود من الممتحنين، وتوفير جميع المطهرات اللازمة و«الماسكات» الطبية لهم، وفحص درجة حرارتهم قبل دخول الامتحانات، إلى جانب تأجيل امتحانات الطلاب قاطنى المناطق المعزولة إلى الدور الثانى.«الدستور» تلتقى فى السطور التالية عددًا من طلاب الثانوية العامة، من محافظات مختلفة، للحديث معهم عن رأيهم بشأن عقد الامتحانات فى مثل هذه الظروف، وتقييمهم للإجراءات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم لحمايتهم من العدوى.قالت وفاء عادل، طالبة فى المدرسة الثانوية القديمة بمحافظة المنيا، إنها تذاكر بمفردها المواد الدراسية استعدادًا للامتحانات، وتمتنع عن متابعة عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، والأخبار السلبية المتعلقة بانتشار الوباء العالمى، مع العمل على تحسين حالتها النفسية بالتواصل هاتفيًا مع أصدقائها المقربين، وسؤالهم حول أى عقبات فى المناهج. وأضافت «وفاء»، التى تذاكر يوميا ما يقارب من ٨ ساعات: «لا أخشى الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من إصابة أحد جيرانى بالمرض، وغلق بعض الشوارع بجوارى، وفرض إجراءات العزل المنزلى علينا، ومستعدة لتأدية الامتحانات داخل المدرسة تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم». ودعت إلى التنفيذ الدقيق للإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتقال العدوى إلى الطلاب، والعمل على تنظيم الامتحانات بما يمنع التكدس داخل اللجان، معتبرة أن وزارة التربية والتعليم تحاول توفير أقصى درجات الرعاية والأمان للممتحنين، من خلال حزمة إجراءات وقائية فى غاية الأهمية، وحققت لغالبية الطلاب الطمأنينة المطلوبة. وأقرت بأن بعض الطلاب وأولياء الأمور تسيطر عليهم حالة من الذعر بسبب تزايد أعداد المصابين بالفيروس، منوهة بأن هذا الشعور ينتاب والدها فقط، أما والدتها فترى أن طلاب الثانوية العامة فى منزلة «المجاهدين».لم تتوقع ردفة أيمن، طالبة فى الصف الثالث الثانوى بإحدى المدارس الخاصة فى المقطم بمحافظة القاهرة، فى بداية انتشار «كورونا»، امتداد الأزمة حتى فترة الامتحانات، لكن ومع طول فترة بقاء الفيروس وإصابته للملايين حول العالم قررت التعايش مع الفيروس.وقالت الطالبة فى الصف الثالث الثانوى: «عقب تفشى الوباء اللعين توقفت الدراسة واعتقدنا أن ذلك مؤقت، لكن الأمور تطورت فتوقفنا حتى عن الدروس الخصوصية، وبعد فترة لاحظنا أن الأمور ستستمر لفترة أطول فبدأنا العودة للدروس، والتعامل مع الموقف، ولو عن طريق المذاكرة مع الزملاء أونلاين على شبكة الإنترنت».وأوضحت: «قررت وزملائى أن نتعامل مع الوضع الحالى، وبدأنا الاستعداد لامتحانات الثانوية منذ مدة، رغم ما نعانيه من توتر وضغط نفسى فى هذه الفترة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الذهاب لتأدية الامتحانات».سأتسلح بالكمامة والقفاز فى اللجنةتوقفت شيماء محمد، طالبة فى الصف الثالث الثانوى بمدرسة الشهيد خالد مغربى فى القليوبية، عن أخذ الدروس الخصوصية منذ انتشار «كورونا»، واتجهت إلى طرق بديلة لتلقى العلم عبر موقع «يوتيوب»، إلى جانب متابعة موقع وزارة التربية والتعليم لحل نماذج الامتحانات التى نشرتها الوزارة عليه.وقالت «شيماء»: «أستعد لاستقبال الامتحانات النهائية، وأتمنى من الله التوفيق، وأحاول جاهدة التغلب على القلق والخوف الناتجين عن دخول الامتحانات فى ظل انتشار كورونا، وأداوم على مراجعة دروسى باستمرار مع المدرسين (أونلاين)، وأشاهد شروح المواد عبر يوتيوب، للتأكد من استيعابى المواد بالطريقة المثلى».وأشارت إلى أنها ستذهب للامتحان بمواد التعقيم وأدوات الوقاية، وعلى رأسها الكمامة والقفاز الطبيين، مع تعقيم ورقة الامتحان والمقعد قبل بدء الامتحان، خوفًا من أن ينتقل لها الفيروس وحفاظا على سلامتها، مع مراعاة «التباعد الاجتماعى»، والامتناع عن الأحضان والقبلات.بدأ عبدالله عبدالوهاب، الطالب بالصف الثالث الثانوى فى مدرسة المهندس صدقى سليمان، منذ فترة محاولة التغلب على الحالة النفسية السيئة، التى يعانى منها فى ظل انتشار «كورونا»، وذلك عبر مشاهدة بعض الأفلام والمسلسلات من وقت لآخر، وتناول أطعمة تقوى جهاز المناعة، وتساعد على التركيز حتى يتمكن من المذاكرة فى هذه الظروف. وقال «عبدالله»: «بدأت منذ مدة الاستعداد للامتحانات، عبر المذاكرة بشكل يومى والمواظبة على حل نماذج الامتحانات فى الكتب الخارجية ومتابعة المراجعات النهائية على الإنترنت، مع تناول بعض الفيتامينات لتقوية المناعة، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات لتخفيف التوتر».وأضاف: «لا أخرج من المنزل خوفًا من العدوى، وأغسل يدى كل ساعة بالماء والصابون، وسأذهب إلى الامتحان مرتديًا الكمامة والجوانتى، مع تقليل اختلاطى بزملائى لأقصى حد، على أن يوصلنى والدى للمدرسة قبل موعد الامتحان مباشرة، حتى لا تنتقل إلىّ العدوى من الآخرين فأنقلها بدورى إلى أسرتى».وأعرب عن أمله فى تجاوز الامتحانات بتفوق، وأن يحقق حلم أسرته ويصبح طبيبًا يعالج المرضى، ويسهم فى مواجهة العدوى والفيروسات.قررت أهلة هلال، الطالبة بالصف الثالث الثانوى فى مدرسة «اللوزى» بمحافظة دمياط، زيادة عدد ساعات مذاكرتها، وحل أسئلة ونماذج امتحانات بصورة أكبر، رغم الضغط النفسى الناتج عن انتشار فيروس «كورونا».وقالت «أهلة»: «أعمل على حل نماذج الامتحانات فى بوكليت الوزارة، وأتواصل مع بعض المدرسين عبر الإنترنت لسؤالهم عن بعض الدروس، كما أتواصل مع بعض زميلاتى على مواقع التواصل الاجتماعى لإعداد ملخصات فى بعض المواد تساعدنا على المذاكرة، مع الابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرتنا على التحصيل».وكشفت عن أنها تنظر إلى المذاكرة والامتحانات فى الوقت الحالى باعتبارها «تقربًا إلى الله»، مضيفة: «أنا مش خايفة أموت أو أتصاب بكورونا فى الامتحانات، لأن اللى بيموت بكورونا وهو طالب علم بيكون شهيد».وتابعت: «أحاول فى هذه الفترة الالتزام بإجراءات الوقاية لأقصى درجة، مع التوقف تمامًا عن أى زيارات، وأدعو الله أن يوفقنى فى المذاكرة والامتحانات، ووالدتى تدعمنى نفسيًا بشكل كبير، وتساعدنى كثيرًا فى المذاكرة واستيعاب الدروس».قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة ستتم بشكل نهائى فى موعدها يوم ٢١ يونيو الجارى، مع اتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء الامتحان، وعلى رأسها وجود ما بين ٨ لـ١٤ طالبًا داخل اللجنة.وقال الوزير، فى تصريحات تليفزيونية: «الامتحانات من أصعب مهام الوزارة بدون وجود أزمة فيروس كورونا، ومن أجل عبور تلك المحنة، شكلت الوزارة لجنة عليا للمتابعة واتخذت قرارات للتخفيف على الطلاب»، مشيرًا إلى أن الامتحان يحكمه قانون ينص على تكافؤ الفرص بين الطلاب.وعن ابتكار طرق جديدة للامتحان، ذكر وزير التربية والتعليم إن إجراء «أبحاث» بديلًا عن امتحانات الثانوية العامة حل غير مطروح، كما أنه لا توجد بنية إلكترونية تتيح إجراءها إلكترونيًا، أو عقد امتحان قدرات فى الجامعات بديلًا لامتحان الثانوية العامة. وأضاف: «الوزارة أعدت خطط كاملة للتعقيم، وسيتم تعقيم المدارس بالكامل، وستكون هناك بوابات للطلاب لدخول لجان الامتحانات وسيتسلمون أدوات تعقيم، وسيتم توفير ٣٣ مليون كمامة و١٧ ألف جهاز قياس حرارة استعدادًا للامتحانات»، معتبرًا أن امتحانات الثانوية العامة قضية دولة.وأشار إلى إمكانية تأجيل الامتحانات للسنة المقبلة أو الدور الثانى إذا أراد بعض الطلاب مع استثنائهم وإعطائهم الدرجة كاملة.تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة عاجلة واقتراحات برغبة، للمطالبة بتأجيل موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على حياة الطلاب وعدم تعريضهم للخطر، فى ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» فى الأيام الأخيرة.وتوجه النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ضرورة تأجيل امتحانات الثانوية العامة. وطالب الدولة بإيجاد بديل عن إجراء الامتحانات فى هذا الوقت، أو تأجيلها لحين انتهاء ذروة تفشى الفيروس، المرجح أن تشهدها مصر خلال الأسبوعين المقبلين، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، معتبرًا أن الوضع الحالى لا يحتمل الموافقة على أداء الامتحانات، خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور.ورأى صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل لجان الامتحانات، نتيجة عدم توافر المساحات الكافية لتحقيق «التباعد الاجتماعى»، إلى جانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلًا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من الأمور التى تساعد على انتشار الفيروس.وتقدم النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، مطالبًا بتفسير ما وصفه بـ«التناقض بين قرار وزير التربية والتعليم بإرجاء امتحانات الثانوية العامة إلى ٢١ يونيو ٢٠٢٠، والإصرار على إقامتها فى نفس الموعد رغم تفشى الوباء وازدياد حالات الإصابة».وقال «الغول»: «على الوزراء المعنيين الاتفاق على طبيعة الوضع الحالى، فهل نحن فى مرحلة الذروة لوباء كورونا، وعلينا الحذر واتخاذ أعلى درجات الحماية كما تقول وزارة الصحة، أم أن الأمور ليست بهذا السوء ويمكن تجميع ما يتجاوز ٦٠٠ ألف شخص لمدة شهر تقريبًا دون خوف من انتشار الوباء القاتل كما تفعل وزارة التربية والتعليم؟».أما جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فطالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، باتخاذ قرار فورى بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لحين استقرار الأوضاع، ونجاح الدولة فى محاصرة الفيروس.وقال «طلعت»، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التأجيل يأتى فى ظل استمرار إجراءات الدولة الاحترازية فى مواجهة «كورونا»، خاصة أن الطلاب لم يتمكنوا من الانتهاء من كل المقررات التعليمية فى هذا العام الدراسى