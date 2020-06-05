رئيس وزراء الكويت وأمين الأمم المتحدة يبحثان القضايا الإقليمية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وسبل التعاون لتحقيق السلم والأمن الدوليين.جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الجمعة، من الأمين العام للأمم المتحدة.وأعرب جوتيرش- خلال الاتصال- عن شكره وتقديره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لحرص الكويت الدائم، على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وبرامجها ومنظماتها المختلفة، ومساندتها الكبيرة للجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.