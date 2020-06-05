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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسرة الراحل حسن حسني توضح موقفها من عدم حضور الفنانين للجنازة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:13 م
حسن حسني
حسن حسني
أحلام عبدالرحمن
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قال هشام حسن حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني، إنه لا يلوم على الفنانين عدم حضورهم جنازة والده، موضحا: "الوفاة حدثت 3 فجرا، ولأنهم يعلمون أنه لن تكون هناك صلاة جنازة، فقالوا: (إكرام الميت دفنه)، وتم إنهاء الإجراءات سريعا ودفنه في الصباح".

وأضاف هشام، خلال حوار أجرته الإعلامية ياسمين سعيد في منزل الفنان الراحل، وأذيع في برنامج "الجمعة في مصر"، على شاشة "إم بي سي مصر": "الدكتور أشرف زكي تابع معانا لحظة بلحظة، ولا يوجد تقصير، ولا نلوم أحد، ومقدرش أقول إن أي حد قصر".

وأردف: "لن نزايد على حب الجمهور، ولا حب زملائه لأنه له بصمة في حياتهم، وبيعتبروه أبوهم أو خالهم، استحالة يقصروا معاه".

من ناحيتها، قالت فاطمة ابنة الفنان الراحل حسن حسني: "متضايقتش، ومقدرين ظروف الناس كلها، الدكتور أشرف فضل معانا والناس مقصرتش، أما بالنسبة للفنانين متأكدة جدا إن كلهم بيحبوه، لأن بابا كان بيحبهم، احنا في ظرف استثنائي الناس خايفة على نفسها، محدش يلومهم".

وأردفت: "في عزاء أختي أصحابي معرفوش يدخلوا العزاء، من كثر الفنانين والناس الموجودة في العزاء، وإحنا مش زعلانين من أي حد".

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