قيس سعيد: تونس لن تكون جبهة خلفية لأي طرف في ليبيا

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الحل في ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أي تدخل خارجي.وأضاف" سعيد" أن تونس المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا لن تكون جبهة خلفية لأي طرف، حسب شبكة "سكاي نيوز".تأتي تصريحات سعيد في الوقت الذي يشهد فيه الشارع التونسي غضبا شديدا بسبب تدخلات راشد الغنوشي- رئيس حركة النهضة ذراع الإخوان في تونس ورئيس البرلمان- في ليبيا، فيما دارت مساءلة الأربعاء بشأن علاقاته مع تركيا وقطر وتعديه على سياسة الدولة فيما يخص الملف الليبي.