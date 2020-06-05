30 فيديو إباحيًا.. تفاصيل ضبط شبكة «دعارة على فيسبوك» من العمرانية

أمرت نيابة العمرانية بتفريغ فيديوهات ضبطت بحوزة قواد وزوجته بعد نشر فيديو إباحي على «فيس بوك» وإعداد تقرير حول ما جاء به.وأمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، بتجديد حبس 3 متهمين بتهمة تكوين شبكة دعارة ونشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.واعترف المتهمان الرئيسيان «رامي.م» وزوجته «جهاد.م» أمام النيابة بأنهم قرروا العمل في الدعارة وتصوير فيديوهات إباحية للتحصل على مبالغ مالية فائقة والتربح غير المشروع، معترفين بعملهم فيها منذ زواجهما من سنة.وجاء في الاعترافات، أنهما يبيعان الفيديوهات الإباحية لموقع خارج مصر مقابل مبالغ مالية بالدولار، وتم إنشاء صفحة على موقع «فيس بوك» لاستدراج الرجال من خلالها وصوروا 30 فيديو إباحيا خلال سنة واحدة.وكشفت مصادر أمنية حقيقية نشر فيديو إباحيا وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقيام مباحث الآداب بضبط شبكة الدعارة المسئولة عن نشره في حي العمرانية.