المعارضة التركية تتوعد بالرد على رفع الحصانة عن بعض النواب واعتقالهم

علقت المعارضة التركية، اليوم الجمعة، على رفع النظام التركي الحصانة عن النواب المعارضيين واعتقالهم، والذين كان من بينهم النائب عن حزب الشعب أنيس بربر أوغلو، قائلة إنها ستزيل جميع العوائق التي يضعها النظام الحاكم في طريق استرجاع معاني العدالة والقانون والديمقراطية الحقيقة إلى تركيا، مهما كان الثمن.وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليجدار أوغلو، وفقا لصحيفة "جمهورييت"، إن رفع الحصانة عن أنيس بربر أوغلو منافٍ للدستور واللوائح، مشيرًا إلى أنه سياسي مرموق وشخص على دراية بقواعد وقوانين تركيا.وتابع: "نحن سنواجه الكثير من هذه الأحداث المنافية للديمقراطية والعدالة تحت حكم رجب طيب أردوغان"، قائلًا: "بصفتنا أعضاء حزب الشعب الجمهوري سنظل ندافع عن العدالة والديمقراطية والقوانين والحقوق في هذا البلد، وأنه إذا كان لا بد من أن يدفع أحد ما ثمن هذا الصراع، فسنكون نحن أول من يدفعه، في المقدمة أنيس بربر أوغلو".وأوضح كمال أوغلو أنه وفقًا للمادة 83 من الدستور التركي، فإن رفع المجلس الحصانة عن أحد النواب إنما يكون بسبب أحكام قضائية، ووجّه خطابه للسلطة الحاكمة قائلًا: هل طبقتم تلك المادة؟ وأردف: مع الأسف لم تطبقوا هذه المادة أيضًا، لأنه حيثما تغيب العدالة يغيب القانون.. وكلما غابت العدالة ستغيب وصاية البرلمان على الحكومة.