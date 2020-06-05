وزيرا خارجية موريتانيا وفرنسا يبحثان تحضيرات قمة فرنسا والساحل الإفريقي

تلقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لبحث التحضيرات الجارية لعقد القمة المرتقبة بين فرنسا ومجموعة الخمس بالساحل الإفريقي، واجتماع الائتلاف من أجل الساحل المزمع عقده يوم الجمعة القادم.وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال تداعيات وباء كورونا وآثاره السلبية على منطقة الساحل وعلى المستوى العالمي بصفة عامة.ومن المقرر أن يرأس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مجموعة الساحل الإفريقي التي تضم بالإضافة إلى موريتانيا دول مالي والتشاد والنيجر وبوركينافاسو.