نجل حسن حسني: «شائعة وفاته الأخيرة ضايقته جدًا» (فيديو)

قال هشام حسن حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني، إن والده لم يكن يهتم كثيرًا بالشائعات حوله، لكن الشائعة الأخيرة بوفاته أزعجته وكانت مؤذية بالنسبة للجميع.وأضاف هشام، خلال حوار أجرته الإعلامية ياسمين سعيد في منزل الفنان الراحل، وأذيع في برنامج "الجمعة في مصر"، على شاشة "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة: "آخر مرة ضايقته، قال الناس عايزاني أموت ولا إيه، محدش ييجي يعزي فيا لما أموت".وأضاف نجل الفنان حسن حسني: "كان دايما يحب الهزار والضحك، ومكنش بيعاملنا على إننا أولاد، اتعامل على إننا أصحاب، لو اتعامل إن أب وابن بيبقى معناه إنه زعلان، وكان يحب الصحبة واللمة أهم شيء عنده".