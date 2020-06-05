«صحة بني سويف»: كل مستلزمات الوقاية متوافرة بالمستشفيات

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم الجمعة، إن مديرية الصحة والمستشفيات التابعة لها تتوافر فيها كافة المستلزمات والواقيات الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات بصورة كافية، والمخزون الاستراتيجي موجود بمخازن المديرية والمستشفيات بصورة كافية لمرحلة قادمة.وأوضح يوسف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم الاستعانة بالأرصدة من التموين الطبي بوزارة الصحة باستمرار لتوفير المستلزمات بصورة كافية، وتم تدريب الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين وفنيي المعمل والتعامل مع المرضى بصورة كافية وتدريبهم بمراكز التدريب التابعة لمديرية الصحة.وتابع: هناك مرور دوري من الفرق الطبية بمديرية الصحة على كافة المستشفيات لمتابعة سير العمل وتواجد الأطباء والتأكد من تواجد المستلزمات الطبية بصورة كافية، بالإضافة إلى زيارات من قيادات محافظة بني سويف لمتابعة سير العمل وحل كافة المشاكل وإيجاد الحلول لها.