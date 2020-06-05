«العناني» يبحث استعدادات فتح المتاحف وعودة السياحة

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار سلسلة اجتماعات لبحث الاستعدادات والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يجب اتخاذها وتوافرها بالمنشآت السياحية بكافة أنواعها (مطاعم وكافيتريات سياحية) وأنشطة السفاري والغوص والأنشطة البحرية والمتاحف والمواقع الآثرية، لضمان صحة وسلامة وزائريها.وكان الاجتماع الأول لوضع وتحديد ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي يجب توافرها بالمنشآت السياحية بكافة أنواعها (مطاعم وكافتيريات سياحية) وأنشطة السفاري والغوص والأنشطة البحرية على غرار ما تم سابقا بالنسبة للمنشآت الفندقية، لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لمرتديها عندما يتقرر فتحها، وبعد الانتهاء من وضع هذه الضوابط سيتم إخطار جميع المنشآت والمطاعم والكافتريات السياحية الراغبة في إعادة التشغيل بها للتقدم بطلباتها للغرفة المختصة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المقررة، بحيث تعاين لجان الفحص بالوزارة هذه المنشآت، للتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات وضمان جاهزيتها لإعادة التشغيل.أما الاجتماع الثاني فكان عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء جميع الغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة ضوابط السلامة الصحية الخاصة بعودة السياحة الخارجية وفقا للظروف العالمية وذلك فور عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.وفي السياق، اجتمع الدكتور خالد العناني بقيادات المجلس الأعلى للآثار لبحث الإجراءات الاحترازية استعدادا لفتح المتاحف والمواقع الأثرية، حيث تم اعتماد ضوابط السلامة الصحية التي يجب تطبيقها واتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين.وأشار الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه من ضمن الضوابط تحديد عدد الزائرين بالأماكن المغلقة والطاقة الاستيعابية لها كل ساعة، بالإضافة لتوفير سبل الوقاية بالمداخل والمخارج وشباك التذاكر وغيرها من الضوابط التي سيتم الإعلان عنها قريبا.كما تم مناقشة خطة للفتح التدريجي لبعض المتاحف والمواقع الأثرية، تمهيدا للفتح الكلي لها عندما يتقرر ذلك، واختيار وتحديد مجموعة من المواقع والمتاحف لفتحها كمرحلة أولى خلال الأسابيع المقبلة في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح.وأطلع المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس، الحضور على آلية أعمال تعقيم المتاحف والمواقع الأثرية، استعدادا لعملية الفتح \بالتعاون مع مركز البحوث بالوزارة وتحت إشراف مباشر من المرممين والأثريين.