ننشر عناوين مراكز التبرع بالبلازما لمصابي كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن نجاح تجربة حقن الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين، وتم العمل بها في إطار جهود الدولة لإيجاد علاج لجائحة كورونا.وفعلت وزارة الصحة والسكان 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافين من كورونا، وهى:١- المركز القومي لنقل الدم ٥١ شارع وزارة الزراعة العجوزة الجيزة أرقام التواصل ٠٢٣٧٦١٣١١٧ - ٠٢٣٧٦٢٠٢٠٢2- المركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا سيجر شارع حافظ وهبي ٠٤٠٣٥٠٩٥٧٥ - ٠٤٠٣٥١١٥٥٤ - ٠٤٠٣٥٠٩٦٣٧٣- مركز الإسكندرية ميدان عبدالقادر أبوعقدة مجمع الإسعاف كوم الدكة - ٠٣٣٩٢٣٢٢٥٧ - ٠٣٧٩٥١٩٦٣٤- المركز الإقليمي لنقل الدم في المنيا شارع كورنيش النيل بجوار مركز الأورام ٠٨٦٢٣٣٩٢٤١ - ٠٨٦٢٣٣٩٢٤٢٥- مركز نقل الدم بالأقصر داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون ٠٩٥٢٢٨٣٥٧٩وأشارت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين بمصابين بفيروس كورونا (حالات حرجة) بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتوفير البلازما لـ2 من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، وأظهرت التجربة نتائج مبشرة من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء بالمستشفيات.وناشدت الدكتورة هالة زايد المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور ١٤ يومًا على شفائهم، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل بـ٥ مراكز على مستوى الجمهورية لسحب البلازما، وتشمل (القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة) وعددا من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.