9 يونيو.. رحلة جوية من تل أبيب لأنقرة لإعادة الأتراك العالقين

كشف موقع «تركيا الآن» عن تنظيم السفارة التركية في دولة الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، رحلة جوية خاصة تنطلق من تل أبيب إلى إسطنبول يوم 9 يونيو الجاري لإعادة المواطنين الأتراك العالقين هناك.وذكر الموقع إن شركة الخطوط الجوية التركية أعلنت أنها طلبت من المواطنين الأتراك المقيمين بالعاصمة الإسرائيلية التواصل مع الهيئات المختصة حول رحلة «تل أبيب - إسطنبول»، وتضمن الإعلان أن الرحلة رقم TK4911 ستتم في 9 يونيو الجاري.ولفتت الانتباه إلى ضرورة التواصل مع مراكز الاتصال بالخطوط الجوية التركية، وذكرت أنه يمكن شراء التذاكر عبر الهاتف.كما طلبت شركة الخطوط الجوية من المواطنين الذين اشتروا التذاكر تقديم المعلومات كافة للسفارة التركية في تل أبيب.كانت قد هبطت طائرة إسرائيلية في مطار اسطنبول أواخر مايو الماضي لأول مرة منذ 10 سنوات في تأكيد لتنامي العلاقات التركية الإسرائيلية.