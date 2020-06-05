جنى عمرو دياب بإطلالة بيضاء على «إنستجرام»

شاركت جنى عمرو دياب، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت جنى عمرو دياب فى الصورة بإطلالة محتشمة باللون الأبيض، وعلقت على الصورة قائلة: "صديقتي التقطت هذه الصورة، هل أنتى سعيدة الآن؟".وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالآتي: "الغالية بنت الغالى، زى القمر، جميلة زى باباكى".وفي سياق منفصل، علقت الفنانة دينا الشربيني على وجود الفنان عمرو دياب في حياتها، مؤكدة أن دوره لا ينتهي، حيث تؤكد دائمًا أنه مصدر دعم دائم لها.