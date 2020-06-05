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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطاقة الذرية»: قلقون إزاء رفض إيران تفتيشنا المواقع المطلوبة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:39 م
إيران
إيران
أ ش أ
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دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إيران إلى التعاون معها بشكل كامل ومنحها الوصول إلى المواقع التي تثير اهتمامها.

وأعربت الوكالة- في تقريرها الربعي الذي نشرته حسبما نقلت قناة روسيا اليوم اليوم الجمعة- عن قلقها إزاء رفض السلطات الإيرانية خلال الساعات الماضية إتاحة وصول خبراء الوكالة إلى اثنين من المواقع.

وأكد التقرير أن إيران لا تزال تخالف الشروط المنصوص عليها في الاتفاق النووي فيما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزونه.

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