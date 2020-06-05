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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9935 إصابة و690 وفاة بكورونا في الجزائر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:24 م
كورونا
كورونا
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 9935 حالة إصابة، و690 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 104 حالات إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 6453 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات هي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.

وقرر عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري في وقت سابق تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو الجاري.

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