«ليلة مليئة بالمفاجآت».. أردوغان يستعد لتغييرات وزارية واسعة
الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:23 م
منار أحمدطباعة
يستعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مساء اليوم الجمعة، لتغييرات واسعة في صفوف حكومته الحالية، حسبما كشف رئيس مجلس إدارة شركة دانشمانلك لاستطلاعات الرأي بأنقرة، محمد علي كولات.
وكشف كولات عبر سلسلة تغريدات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن معلومات جيدة حصل عليها من داخل القصر الرئاسي التركي، قائلا: "بناءً على معلومات شبه مؤكدة حصلت عليها من مصادر خاصة في القصر الرئاسي التركي، ستكون هناك تغييرات واسعة في مجلس الوزراء الليلة" حسبما ذكر موقع "بولد" الإخباري.
وقال كولات: "أمسيات الجمعة هي الأكثر سخونة، ومليئة بالمفاجآت السياسية، من المحتمل إجراء العديد من التغييرات الوزارية ليلة الجمعة". شاهد
وكشف كولات عبر سلسلة تغريدات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن معلومات جيدة حصل عليها من داخل القصر الرئاسي التركي، قائلا: "بناءً على معلومات شبه مؤكدة حصلت عليها من مصادر خاصة في القصر الرئاسي التركي، ستكون هناك تغييرات واسعة في مجلس الوزراء الليلة" حسبما ذكر موقع "بولد" الإخباري.
وقال كولات: "أمسيات الجمعة هي الأكثر سخونة، ومليئة بالمفاجآت السياسية، من المحتمل إجراء العديد من التغييرات الوزارية ليلة الجمعة". شاهد