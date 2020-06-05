115 وفاة و1840 إصابة بكورونا بين الفلسطينيين في الخارج

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأن عدد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم إثر الإصابة بفيروس "كورونا" بلغت 115 حالة حتى اليوم الجمعة، فضلا عن تسجيل 1840 إصابة مؤكدة.ووجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- رسائل تضامن إلى نظرائه في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو، والمكسيك التي لا تزال تواجه تفشي وباء "كورونا"، وسجلت أعلى الإصابات في القارة اللاتينية منذ بدء الجائحة.وأكد المالكي أن هذه الأوقات تتطلب عملا مشتركا بين كافة الدول، إضافة إلى التضامن والتحالف بين الشعوب، بدلا من العزلة والعمل الفردي، لكي تتمكن الإنسانية من الانتصار على هذا الوباء، مقدما تعازيه الحارة لجميع الأسر في تلك الدول التي فقدت أفرادا من عائلاتها، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.