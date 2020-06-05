لبنان يدين استخدام إسرائيل أجواء بلاده في استهداف سوريا

أدان وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، الخروقات الجوية الإسرائيلية التي وقعت مؤخرا للأجواء اللبنانية واستخدامها في توجيه ضربات عسكرية لأهداف داخل سوريا.وأكد وزير الخارجية اللبناني- في بيان اليوم الجمعة- أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية تشكل انتهاكا فاضحا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.يشار إلى أن طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الإسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي، كما تستخدم المقاتلات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية في عمليات المناورة التي تسبق توجيه ضربات عسكرية لأهداف داخل الأراضي السورية.