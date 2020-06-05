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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يدين استخدام إسرائيل أجواء بلاده في استهداف سوريا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:36 م
ناصيف حتي
ناصيف حتي
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أدان وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، الخروقات الجوية الإسرائيلية التي وقعت مؤخرا للأجواء اللبنانية واستخدامها في توجيه ضربات عسكرية لأهداف داخل سوريا.

وأكد وزير الخارجية اللبناني- في بيان اليوم الجمعة- أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية تشكل انتهاكا فاضحا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

يشار إلى أن طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الإسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي، كما تستخدم المقاتلات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية في عمليات المناورة التي تسبق توجيه ضربات عسكرية لأهداف داخل الأراضي السورية.

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