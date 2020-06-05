«الصحة» تعلن نجاح حقن «حالات كورونا الحرجة» ببلازما المتعافين

في إطار جهود الدولة لإيجاد خطوط علاجية لفيروس كورونا المستجد..





وزيرة الصحة: نجاح تجربة حقن «الحالات الحرجة» ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء



وزيرة الصحة: الحقن ببلازما المتعافين من كورونا أ

سهم في تقليل احتياج المصابين لأجهزة التنفس الصناعي



«الصحة» تناشد المتعافين من كورونا التوجه إلى مراكز خدمات نقل الدم التابعة للوزارة للتبرع بالبلازما



«الصحة» تفعل العمل بـ٥ مراكز نقل دم في القاهرة والإسكندرية والأقصر والمنيا وطنطا





أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نجاح تجربة حقن «حالات كورونا الحرجة» ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على جائحة كورونا، وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للوباء القاتل.وأشارت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين على مصابين بفيروس كورونا (حالات حرجة) بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتوفير البلازما لـ2 من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، وأظهرت التجربة نتائج مبشرة من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء بالمستشفيات.وناشدت الدكتورة هالة زايد المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور ١٤ يومًا على شفائهم، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل بـ٥ مراكز على مستوى الجمهورية لسحب البلازما، وتشمل (القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة) وعددا من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن التجربة تمت من خلال الفريق البحثي التابع لخدمات نقل الدم القومية، الذي يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان وتتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج والإشراف على وضع وتنفيذ البروتوكولات البحثية بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية في العالم، منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد لتستخدم في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.وأشار مجاهد إلى أن هناك شروطا للمتعافين من فيروس كورونا لإمكانية التبرع ببلازما الدم وهي:- وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.- تم سحب ٢ مسحة سلبية (دليل تعافي المصاب).- مرور ١٤ يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.وأضاف «مجاهد» أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المتعافي، كما يجب أن يتوافر فيه أيضًا شروط التبرع بالدم الأساسية وهي أن تكون سنه بين ١٨ إلى ٦٠ عامًا، ووزنه أكثر من ٥٠ كيلوجراما، كما يقوم بالإجابة على استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجرائه عمليات كبرى من قبل، موضحًا أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض ()، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن بلازما دم المتعافي يمكن أن تكفي لحقن 2 من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بالسلامة والأمان قبل حقنها وتشمل (فصيلة الدم، الأجسام المضادة للفصائل، تحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، نقص المناعة والزهري) بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وأخرى خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.وذكر أن مراكز نقل الدم القومية تتواصل مع المتعافين بنطاق المحافظة التابعين لها من خلال فرق الدعم النفسي الاجتماعي، لتحديد مواعيد لاستقبالهم وسحب البلازما، كما أنه يمكن معرفة أرقام وعناوين تلك المراكز من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: