مصادر: حسام عاشور وافق على الانضمام إلى الزمالك

وافق حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال الموسم المقبل بعد العرض الذي تلقاه من جانب أحد الوسطاء واستطلاع رأيه.







