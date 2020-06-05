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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصادر: حسام عاشور وافق على الانضمام إلى الزمالك
الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:29 م
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وافق حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال الموسم المقبل بعد العرض الذي تلقاه من جانب أحد الوسطاء واستطلاع رأيه.
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