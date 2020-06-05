ماليزيا تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا، اليوم الجمعة، 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8266 حالة.وأعلنت وزارة الصحة- وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- عودة انخفاض معدل الإصابات الجديدة اليومية بفيروس "كورونا".وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله- في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات "كورونا"- إن ماليزيا سجلت أول حالة وفاة في أسبوعين، مما يرفع عدد الوفيات حتى الآن إلى 116 حالة، مشيرًا إلى أن 7 حالات من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.وأضاف: "من بين الـ12 حالة المحلية، فإن ثلاثة منها بين الأجانب والباقية بين المواطنين الماليزيين".وبالنسبة لحالات الشفاء، أوضح المسئول الماليزي أنها بلغت 6 آلاف و610 حالات، بعد تعافي 51 شخصًا وخروجهم جميعًا اليوم من مستشفيات العزل.