2591 إصابة جديدة و31 وفاة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في المملكة حتى الآن 95748 حالة.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنها سجلت وفاة 31 شخصا جراء العدوى خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الوفيات في المملكة إلى 642 شخصا، مشيرة إلى تماثل 1651 حالة للشفاء من الفيروس؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصا.