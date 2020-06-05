خروج أمين عام «أطباء الفيوم» من العزل الصحي

أعلن الدكتور محسن جمعة، أمين عام نقابة الأطباء البشريين بمحافظة الفيوم، عن خروجه منذ قليل، من مستشفى الباطنة للعزل بجامعة الفيوم.وقال أمين عام نقابة الأطباء إنه خضع للعلاج بمستشفى الباطنة للعزل بجامعة الفيوم عقب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم خروجه اليوم بعد ٣٠ يوما بالعزل.وكان قد أدلى الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، ‏بتصريح بشأن الوضع الصحي لحالات العزل بمستشفى الباطنة الجامعي.وأوضح ياسر حتاتة أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.