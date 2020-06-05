سيدات أسوان يصنعن ألف كمامة يوميا لمواجهة كورونا

انطلقت مبادرة لتصنيع الكمامات بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لصناعة ألف كمامة يوميًا بواسطة سيدات من القرى اللاتى تم تسليمهن ماكينات خياطة ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مؤسسة مصر الخير.وأشار أحمد حمدى مدير مديرية التضامن الاجتماعى، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان بتفعيل دور المجتمع المدنى لتدعيم جهود الدولة في مجابهة جائحة كورونا تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الرائدة والتى قامت بشراء الأقمشة المستخدمة في صناعة الكمامات بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسوان لتوظيف خبرات سيدات القرى المميزات في أعمال الخياطة لتصنيع الكمامات بإشراف من الجمعية النسائية ومركز إعداد الأسر المنتجة.وأوضح، أنه عقب صناعة الكمامة يتم تعقيمها بالمواد المطهرة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية في توزيعها بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية والشباب المتطوعين.