خط ساخن لتلقى استفسارات المواطنين عن «كورونا» بالإسكندرية

حددت محافظة الإسكندرية خط ساخن رقم ١٥٣٩٩ لتلقى استفسارات مواطني الإسكندرية فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا المستجد، وكذلك شكاوي المواطنين ومقتراحاتهم فيما يتعلق بالخدمة الطبية المقدمة.ومن المقرر تفعيل الخط بداية من غدًا السبت الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٠، فضلا عن أنه سيقوم بالرد علي الرقم المحدد فريق مدرب من الأطباء من خلال برامج تدريبية عن مرض فيروس كورونا المستجد تم إعدادها من قبل لجنة الصحة بالمحافظة خلال الفترة الماضية.وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شدد على ضرورة المتابعة على مدار اليوم لشكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن "كورونا"، لافتًا إلى مرور لجان متابعة على المستشفيات للتأكد من انتظام العمل لجميع الطواقم الطبية وتوافر العلاج للمواطنين.