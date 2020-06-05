بلجيكا تسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت خدمة الصحة العامة الفيدرالية في بلجيكا اليوم، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي بلغ حتى الآن 58.907 حالات إصابة.وقالت الخدمة في بيان لها نقلته صحيفة «بروكسيل تايمز» البلجيكية على موقعها الإلكتروني، إن الرقم الإجمالي للمصابين ببلجيكا يشمل الحالات النشطة المؤكدة، وكذلك المرضى الذين تعافوا أو توفوا من جراء الإصابة بالفيروس.أما عن الوفيات، فقد سجلت السلطات الصحية 29 حالة وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات في بلجيكا إلى 9666 حالة، ومن بين هذه الوفيات الأخيرة، وقعت 15 حالة في المستشفى و13 في دور الرعاية، حدثت حالة وفاة واحدة في مكان آخر.0