10 حالات وفاة و377 إصابة بكورونا في البرتغال

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الجمعة، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و377 حالة إصابة داخل البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت النشرة الوبائية اليومية التي تصدر عن وزارة الصحة البرتغالية، في بيان نقلته وكالة أنباء (لوسا) البرتغالية على موقعها الإلكتروني، إن البلاد سجلت حتى اليوم الجمعة 1،465 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 10 حالات عن يوم أمس الخميس وإجمالي 33،969 مصاب.