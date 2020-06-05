50 ألف يصلون الجمعة في المسجد الأقصى

أدى 50 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، للمرة الأولى بعد إغلاق دام سبعين يوما، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، وعلى بوابات الأقصى، ونشرت عناصر من جنودها وشرطتها.وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، في خطبة الجمعة، أن القدس ستبقى إسلامية وهي حق لجميع المسلمين، وأن الشعب الفلسطيني سيعمل على حماية القدس ومقدساتها.وأضاف: "إن حقنا في القدس والأقصى محفوظ لنا دينا وعقلا وتاريخا، وسيادتها هي لعباد الله المسلمين، الذين هم أهل لها لا يشاركهم فيها أحد، وسيادة المسلمين على الأقصى والقدس هي سبب تشريفهم بالدين والدنيا".