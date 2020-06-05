العراق ينفى رفع حظر التجوال وعودة الحياة لطبيعتها

نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ما أشيع مؤخرًا عن رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن موضوع استمرار الحظر الكلي أو الجزئي سيكون من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، مضيفًا أنه لا يوجد تعايش مع فيروس كورونا بصورة طبيعية في الوقت الحاضر في ظل زيادة عدد الإصابات.كانت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية قد قررت فرض حظر التجوال التام في بغداد وكل المحافظات لمدة أسبوع، ابتداء من 31 من الشهر الماضي و6 يونيو الجارى، وشددت على الجهات المعنية بتنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات على المخالفين.