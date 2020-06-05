التوظيف في أمريكا يسجل أعلى ارتفاع شهري

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة، ارتفاع مستوى التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية بأعلى وتيرة شهرية منذ عام 1939 خلال مايو الماضي، حيث جاء الارتفاع الأقرب لذلك حين أضاف الاقتصاد أكثر من مليون وظيفة في سبتمبر 1983.وحسب تقرير وزارة العمل، انخفض معدل البطالة خلال مايو إلى 13.3% من 14.7% في أبريل، ومقارنة بتوقعات أن يسجل 19.4%، مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بانتشار جائحة فيروس "كورونا".وأضاف الاقتصاد الأكبر في العالم 2.5 مليون وظيفة خلال مايو الماضي.. بينما توقع محللون أن يفقد 7.75 مليون وظيفة.وتوضح بيانات شهر مايو أن اقتصاد الولايات المتحدة قد يكون في طريقه إلى التعافي بعد أسرع انخفاض له في التاريخ.وتم تعديل بيانات الوظائف التي أضافها الاقتصاد في مارس الماضي بالخفض بمقدار 492 ألفا إلى 881 ألفا، كما تم تعديل الأرقام التي فقدها في أبريل بالخفض بمقدار 150 ألفا إلى 20.5 مليون.وارتفعت الوظائف في قطاع البناء بمقدار 464 ألف وظيفة، أما وظائف قطاع التعليم والخدمات الصحية بنحو 424 ألفا، أما قطاع الرعاية الصحية فشهد زيادة في عدد الوظائف بمقدار 312 ألفا، وارتفعت وظائف القطاع الصناعي بمقدار 225 ألفا.