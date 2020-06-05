«تعليم البرلمان» تنفي تأجيل امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

نفت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في الموعد المعلن عنه وهو 21 يونيو.وأشارت النائبة ماجدة نصر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه تم مراجعة كافة الإجراءات التي سيتم تطبيقها في لجان الامتحانات، منوهة بأن الإجراءات الوقائية المطبقة ستكون مشددة ولا داعي لقلق أولياء الأمور والطلاب.وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن تأجيل الامتحان ليس له جدوى، حيث إن موعد انتهاء أزمة كورونا غير معروف، فضلا على أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة الطلاب.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105".