كوريا الشمالية تدعم الصين بقوة وسط تصاعد التوترات مع أمريكا

كشفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن أن وزير الخارجية ري سون- جون أعرب عن دعمه القوي للصين وسط تصاعد التوترات والصراعات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن.جاء ذلك خلال اجتماع عقده ري مع السفير الصيني لدى كوريا الشمالية ليجين جون، في بيونج يانج، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية.وخلال الاجتماع، قال ري إن كوريا الشمالية ستواصل دعمها موقف الحزب والحكومة الصينية بهدف الدفاع عن السيادة والسلامة والتوحيد التام لأرضها.وأضاف: "إن وضع هونج كونج هو شأن داخلي للصين، وبالتالي فإن التدخل الخارجي سيكون انتهاكا عنيفا للسيادة الصينية والقانون الدولي".وذكر وزير الخارجية الكوري الشمالي أن البلدين سيعززان التعاون الثنائي من أجل المصالح المشتركة وتعزيز الفكر الاشتراكي وتطويره.يذكر أن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أعلن، في 30 مايو الماضي، تأييد بلاده التشريع الأمني القومي الذي شرعته الصين بشأن هونج كونج، وأثار جدلا واسع النطاق، واصفا إياه بأنه "خطوة مشروعة" وأعرب عن معارضته "التدخل الخارجي".وكان البرلمان الصيني قد تبنى، في مايو الماضي، قرارا للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونج كونج، فيما أعرب نشطاء الديمقراطية في هونج كونج وبعض الدول الغربية عن تخوفاتهم من أن يقوض هذا القرار الحريات التي تتمتع بها المدينة ويفسد دورها كمركز مالي عالمي.