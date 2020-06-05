ترقب لصدور قرار بإعادة تشغيل المطاعم السياحية منتصف يونيو

كشف هشام وهبة رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشأت السياحية أنه من المرتقب صدور قرار بإعادة بتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية خلال منتصف الشهر الجارى موضحا أن الغرفة قد أعدت مجموعة من الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى سيتم اتباعها عند دخول المطاعم.وأشار وهبة قى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنه قد تم عرض هذه الاشتراطات على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار للبت فيها موضحا أن كل مدير منشأة يرغب فى إعادة الفتح سيرسل إلى الغرفة طلب بإعادة التشغيل مع تقديم إقرار بالالتزام بتنفيذ هذة الاشتراطات وستقوم لجان التفتيش بمتابعة تنفيذه للاشتراطات المطلوبة موضحا أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم وقف رخص المدير المسؤول وإيقاف ترخيص المنشأة.