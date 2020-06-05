«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

نفى طلعت حسن، وكيل وزارة التموين بالجيزة، ما تردد عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدا أنه لا نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، فسعره ثابت وهو 5 قروش.وأشار طلعت حسن، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن أي مواطن يرصد تغييرا في سعر رغيف الخبز المدعم يتواصل مع وزارة التموين.وأكد أن الدولة تتحمل الفارق في السعر بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز، وبين بيعه للمواطنين في موازنة العام الجديد.وأضاف وكيل وزارة التموين بالجيزة أن مصر مستهدفة من بعض الفئات داخل مصر وخارجها، وأصبحت مجالا خصبا للشائعات، موضحا أن حصص الدقيق متوفرة في المخابز لنحو 5 أيام مقدمًا.