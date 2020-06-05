رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض معدل البطالة بأمريكا فى مايو إلى 13.3%

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:40 م
البطالة
البطالة
أ ش أ
طباعة
ذكر تقرير الوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن معدل البطالة انخفض إلى 13.3% بعد إضافة 2.5 مليون وظيفة لاقتصاد الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن هذه التطورات الأخيرة في سوق العمل الأمريكي جاءت بعد "الاستئناف المحدود للنشاط الاقتصادي" عقب تقليصه في شهري مارس وأبريل الماضيين لانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يتجه معدل البطالة للأسوأ في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي ويرتفع إلى حوالي 20%، إلا أن استعادة النشاط التجاري عمل على إضافة وظائف جديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار حالة رجاء الجداوي بعد تناول أدوية رفع المناعة

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى والثانى .. «التعليم»: غدًا أكثر تفصيًلا

غرق 4 أطفال فى «نيل حلوان».. أكبرهم 10 سنوات

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

منوعات

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

الإمارات تعلن القبض على أحد أخطر قيادات العصابات الدولية

الإمارات ترسل مواد أولية إلى بريطانيا لزيادة إنتاج مستلزمات الوقاية

تردد قناة الحدث اليوم على نايل سات وأبرز البرامج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

رضوى زكي ضيفة «اقرأ معانا» عبر البث المباشر لـ«الأعلى للثقافة»

شريف صالح ناعيًا عبدالرحمن حجازي: أفنى عمره في تدقيق آلاف الكتب

مفكر عراقي ينتصر للحضارة المصرية القديمة ويعيد اكتشافها

«الأعلى للثقافة» ينعي رئيس إدارة الشئون الأدبية