ضبط عاطل بـ26 قطعة من جوهر الحشيش قبل بيعها في المنيا

تمكنت مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 26 قطعة من جوهر الحشيش المخدر قبل بيعها وترويجها على عملائه، وتم إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بأن معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص أكدت قيام عاطل مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش)، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.بتقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز والنقيب مروان نصر معاونا والنقيب محمد زيدان معاونا، تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية- من تم ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 26 قطعة من جوهر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.