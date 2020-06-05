استقرار حالة رجاء الجداوي بعد تناول أدوية رفع المناعة

أعلنت مصادر من مستشفى "أبوخليفة" المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في محافظة الإسماعيلية، عن استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا المستجد.أوضحت المصادر، اليوم الجمعة، أن الفنانة ما زالت محجوزة في غرفة العناية المركزة، وبدأت حالتها الصحية تتحسن خلال الساعات الماضية، رغم استمرار تواجدها على جهاز التنفس الصناعي، موضحا أنه لم يتم استخدام أنبوبة حنجرية لها، ولكن جهاز التنفس موصل بصمام يضخ الهواء الإيجابي (الأكسجين) للرئتين باستمرار عن طريق الأنف والفم.وتلقت الفنانة "رجاء" علاجا لزيادة المناعة من الأدوية التي استوردتها وزارة الصحة من خارج البلاد وفق بروتوكولات العلاج الموقعة مع دول أجنبية، وارتفعت نسبة الأكسجين في الدم لـ99، بعدما كانت تتراوح بين 87 لـ89 فور دخولها العناية المركزة، وذلك بإشراف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، وفقا لمصادر "الدستور" من مستشفى العزل.