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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: إنشاء مجمع الخدمات الشرطية بالسنبلاوين قريبًا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:24 م
النائب الوفدى أحمد
النائب الوفدى أحمد همام
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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تقدم النائب الوفدى أحمد همام، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بطلب لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، لإعفاء رخصة مجمع الخدمات الشرطية بمدينة السنبلاوين من رسوم استخراج الرخصة، وذلك لسرعة بدء العمل فى إنشاء مبنى مجمع الخدمات سالف الذكر.

وأضاف النائب الوفدى، أن المجمع مساحته 500 متر يضم "الجوازات - تصاريح العمل - سجل مدنى - فيش مميكن- استراحة ضباط"، علمًا بأن تلك المساحة ملاصقة ضمن مساحة أرض مجمع المصالح الحكومية الكبير، كانت مرخصة ملحقًا لمجمع المصالح.

وتابع: لما حصلت على موافقة الداخلية على مبنى الجوازات والإدارات الشرطية، قمت بتعديل التخصيص من ملحق لمجمع المصالح إلى مبنى مجمع خدمات شرطية، والآن جار استخراج الرخصة بعدما سلمت المساحة المذكورة إلى مندوب وزارة الداخلية والمهندس الاستشاري المشروع، مشيرًا إلى أن محافظ الدقهلية وجه الدكتور رئيس مركز ومدينة السنبلاوين لتنفيذ مطلبين للصالح العام.

وأوضح النائب الوفدى، أن المجمع سيخدم نحو مليون مواطن بمركزى السنبلاوين وتمى الأمديد يفتقدون تلك الخدمة منذ زمن بعيد، ويضطرون إلى السفر لميت غمر والمنصورة للحصول على الخدمة.

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