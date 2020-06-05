134 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة بالسنغال، اليوم الجمعة، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الإذاعة السنغالية "نقلا" أنه وبعد إجراء 1700 فحص تم تسجيل 134 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت أنه تم تعافي 114 شخصا، ليصل عدد من تعافو من الفيروس منذ ظهوره في السنغال يوم الثاني من مارس الماضي 2276 شخصا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمصابين 4 آلاف و155 شخصا، توفي منهم 45 شخصا ويوجد 1833 شخصا في المشافي.