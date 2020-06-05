9 آلاف و800 إصابة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 آلاف و851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب بيانات الوزارة، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الهند يبلغ 226 ألفا و770 حالة، أما العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس فبلغت 6 آلاف و348 حالة، بعد تسجيل 273 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أوردته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.وأشارت الصحيفة إلى أن الهند تشهد زيادة سريعة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الحالات بوتيرة قياسية في الأيام القليلة الماضية، منذ أن أعلنت الحكومة تخفيف قيود الإغلاق المفروض منذ مارس الماضي لمواجهة تفشي الوباء.وفي حال استمر معدل الزيادة في الإصابات على ما هو عليه، فسيستغرق الأمر يومين لتتجاوز الهند إيطاليا، سادس أكثر الدول تضررًا بكوفيد-19 من حيث عدد الإصابات، بحسب الصحيفة.يذكر أن السلطات الهندية تطبق حاليا إجراءات الإغلاق في المناطق عالية المخاطر فقط، والمعروفة باسم "مناطق الاحتواء"، وذلك حتى نهاية يونيو الجاري.وأعادت الحكومة جزئيًا خدمات القطارات والرحلات الداخلية وسمحت بإعادة فتح المتاجر والصناعات التحويلية، خارج مناطق الاحتواء.