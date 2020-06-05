السعودية تعلق أداء الصلوات في مساجد جدة

أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن إعادة وزارة الداخلية السعودية تعليق أداء الصلوات في مساجد جدة اليوم الجمعة.وكانت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت اعتماد 3869 مسجدًا إضافيًا بمناطق مختلفة بالبلاد لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين في إطار البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا.