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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مساجد المملكة تتوحد للحديث عن جائحة كورونا وسبل الوقاية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:27 م
مساجد المملكة
مساجد المملكة
أميرة العناني
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توحدت اليوم خطب الجمعة في جميع جوامع المملكة عن الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في التصدي لجائحة كورونا والواجب الشرعي على المواطن والمقيم في الأخذ بها، وبيان الواجب الشرعي تجاه من يتهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وأنه آثم في ذلك ومخالف لتعليمات ولاة الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعته.

ونوهوا بدور القيادة الرشيدة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال القرارات المتواصلة التي أصدروها والأعمال الجليلة التي قاموا بها والتي كانت محل تقدير العالم.

جاء ذلك خلال خطب الجمعة التي ألقوها اليوم عقب عودة الصلاة في الجوامع في مختلف مناطق المملكة والمساجد الإضافية، إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن برامج الوزارة وأعمالها المتواصلة لمنع تفشي وباء كورونا بالتزامن مع بقية قطاعات الدولة الأخرى ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في هذا الصدد.

وأستهل الخطباء خطبهم بالتأكيد على أن دين الإسلام دين شامل كامل، صالح لكل زمان ومكان، جاء بجلب المصالح وتكميلها، ودفع المضار وتقليلها، وهذا عام يشمل كل أمور الإنسان الدينية والدنيوية، سواء كانت تتعلق بالنفس أو بالمال أو بالبدن أو بالعقل أو بالدين، فإن كان أمرا لا بد منه، فإنه يقوم على سبيل الوجوب، وإن كان أمرًا دون ذلك فيكون على سبيل الاستحباب، وكل ما فعله أو تركه يتضمن ضررًا فإنه منهيٌ عنه، إما على سبيل وجوب الترك أو الفعل وإما على سبيل الأفضل والأكمل.

وأوضحوا إن العالم يعيش أزمة فايروس كورونا منذ أكثر من خمسة أشهر تضررت منه بلدان عديدة وذهبت أنفس كثيرة، وقد وفق الله ولاة أمرنا ــ أيدهم الله ــ والعاملين في جميع الجهات لجهود عظيمة، وأعمال جليلة، لاتخاذ إجراءات احترازية استباقية أسهمت بعد توفيق الله في حفظ سلامة الإنسان في هذا الوطن الغالي، مواطنا كان أو مقيما، ونعلم جميعا أن تلك الجهود كلفت الكثير والكثير، لنبقى في أمن وصحة، مع وفرة في الأرزاق وتيسير في الخدمات.

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