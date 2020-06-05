«التموين»: تدوين الأسعار على السلع حمى السوق من الانفلات

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية انعكس إيجابيا في خفض الأسعار بنسب متفاوتة وإعادة التوازن في الأسواق المحلية ومنع التلاعب في السلع وهو من القرارات الإيجابية التي ساهمت في ضبط السوق المحلي من انفلات الأسعار والقضاء علي التفاوت في الأسعار.وتابع في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الهدف من تدوين الأسعار هو الحفاظ على المستهلك من استغلال بعض التجار برفع الأسعار على السلع بدون مبرر فضلا عن وجود تواريخ الإنتاج والصلاحية للحفاظ علي صحة المواطنين من السلع المغشوشة والمقلدة والمجهول المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي الأمر الذي يمنع حالات التسمم الغذائي التي تؤدي إلى الوفاة.