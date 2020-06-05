تفاصيل دخول صندوق مصر السيادى ضمن التصنيف العالمى للصناديق السيادية

كشف محمد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تفاصيل دخول الصندوق ضمن التصنيف العالمي للصناديق السيادية واحتلاله المركز 43 من بين 93 صندوقًا سياديًا عالميًا، لافتًا إلى أن الصندوق له طبيعة خاصة.وأوضح محمد عبدالعزيز، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنهم وجدوا أصولًا كثيرة في مصر غير مستغلة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا تطوير هذه الأصول للاستفادة منها.وأشار أن هناك مجالات كثيرة شارك فيها الصندوق مثل محطات الكهرباء، والمياه، والطاقة المتجددة، فضلًا عن أنهم يؤسسون شركة حاليًا في مجال الأدوية، مشيدًا بانضمام الصندوق للمنتدى العالمي للصناديق السيادية، حيث تم تصنيف الصندوق أنه في المرتبة 43، معقبًا: "دي البداية وليست النهاية".وأضاف عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن مدى قوة الصندوق السيادي لأي دولة ينعكس على رؤية العالم الخارجي، فهو مرآة الاقتصاد، متابعًا: "لو المواطن لم يشعر بدور الصندوق على المدى البعيد.. يبقا مقدرناش نحقق هدفنا".