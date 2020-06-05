طرح 3 مناقصات جديدة لإنارة مشروعات تنموية بالشروق

أعلن المهندس عبد الروؤف ألغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، عن طرح 3 مناقصات، الأولي عن أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة الإنارة لعدد 3940 عامودا، وإنارة شوارع لعدد 1760 عامودا بالإضافة إلى إنارة حدائق مناطق إسكان الشباب، إنارة 145 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي، أراضي منطقة النوادي، التعاونيات، بالإضافة إلى إنارة الإسكان العائلي 1" والإسكان العائلي 2، وإنارة الطريق القديم، والطريق الشرقي.وفيما يخص المناقصة الثانية، قال إنها تشمل إعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة الإنارة لعدد "3516" عامود وانارة 150 عامود بشوارع المدينة بالإضافة الى إنارة الحدائق لمناطق المحصورة بين الطريق أللأوسط وطريق الحريق يشمل المناطق الحي الأول شرق، ومنطقة المخازن والورش وطريق الـ" والمرورعلى 12 عمارة إسكان اجتماعي.وأضاف رئيس الجهاز أنه شمل المناقصة الثانية على إنارة الحي الثاني شرق والطرق المحيطة، والحي الثالث شرق بالمنطقة الـ8 عمارات ومنطقة 7 عمارات بالمدينة.قال "الغيطي" إن المناقصة الثالثة تشمل أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات وشبكات ري بالسياح الشجري بالطريق الاقليمي الغربي بالمدينة.وأشار إلي أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 لمناقصة الأولى والثانية ومبلغ 299 جنية ويقدم العطاء بمظروفين احدهم لعرض المالى واخر لعرض الفني باسم رئيس الجهاز،وأكد "الغيطي" انه يرفق بالمظروف الفني تأمين بقيمة 200 إلف جنية للمناقصة الأولى، بينما يرفق 130 إلف جنية للمناقصة الثانية، والمناقصة الثالثة يصل قيمة التأمين إلى 50 ألف جنية وتزيد نسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة رسو المزاد كتأمين نهائي.