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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تورد 133 ألف طن قمح

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:00 م
قمح
قمح
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على استمرار تسلم الأقماح الجديدة لموسم هذا العام بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم الحصاد بلغ 133 ألفًا و252 طن قمح وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن ما تم توريده اليوم الجمعة هو 240 طن قمح، هذا وقد بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن، وهو ما يفوق المستهدف.

ومن جانبه شدد أبوليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لتسلم محصول القمح حتى الانتهاء من موسم الحصاد، مؤكدًا على تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

كما أكد المحافظ على أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة والمزارعين وتقديم كل الإرشادات والتوعية للحصول على أعلى زيادة لإنتاجية الفدان.

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