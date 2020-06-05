سعيد كامل يستعرض تطورات أسعار النفط قبل وبعد كورونا

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، إنه بعد أن خفضت العديد من البلدان القيود المفرووضة عليها من حركة نقل وطيران وسياحة واقتصاديات بسبب تفشي فيروس كورونا المسستجد، زادت أسعار السلع ومنها أسعار النفط بسبب خفض الشركات حجم الإنتاج مقابل نمو الطلب عليها.وأوضح "كامل" فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن قررت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، الذين يشكلون "أوبك +"، بشأن خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط، الذى أصاب أسعار النفط خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 30 % على الطلب العالمي للوقود، بسبب جائحة فيروس كورونا.وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بحده في أول يوم تداول في مايو الماضي، وذلك بعد شهر من التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواقه في ظل تراجع الطلب وامتلاء خزانات الخام العالمية.وقال، إنه في آسيا، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (الذي تم تسليمه في يونيو بالولايات المتحدة) بنحو 5٪، بعد تسجيل ارتفاع تدريجي بنسبة 25٪ لمدة يومين متتاليين، أما بالنسبة لخام برنت بحر الشمال الذي تم تسليمه في يوليو، فقد ارتفع بنسبة 2.4٪ في اليوم الأول من التسعير، بعدما انتهت عقود يونيو بعيدا عن حالة الهلع التي شهدها خام غرب تكساس وكانت أسعار النفط، ولاسيما عقود الخام الأمريكي الخفيف، سجلت في أبريل الماضي، انخفاض إلى ما دون الصفر، لكنه انتعش قليلًا منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الطلب لا يزال بعيدًا عن نطاق العرض، ويبدو الاقتصاديون الآن أكثر تفاؤلًا بشأن إمكانية التعافي الاقتصادي.وتابع، أن العوامل والقرارات الناشئة لبعض الدول المنتجة الرئيسية استعادت الحياة مرة أخري لسوق النفط، وهذا يتجنب تسليم النفط الخام من تكساس في يونيو، وبالتالي إنهاء تكرار سيناريو الانخفاض إلى ما دون الصفر، ويمكن القول أن هذا هو أداء النفط، ففي أبريل من العام الماضي أغلق خام تكساس الخام منخفضًا بنسبة 5٪ بعد أن شهد أول مستوى سلبي في التاريخ منذ بداية شهر مايو ارتفع أداء النفط مرة أخرى، وارتفعت الأسعار بنحو 62٪، وكذلك ارتفع خام برنت الذي ارتفع أيضًا بنحو 30٪ هذا الشهر.وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن بدأت بعض الدول في تخفيف إجراءات الإغلاق العامة وإعادة فتح الاقتصاد مما يعني إعادة استخدام وسائل النقل وهو ما يمثل 60٪ من الطلب على النفط، الذي انتعش بوضوح في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وصل الطلب على النفط إلى المستوى الذي سبقه وباء كورونا، ويستهلك الآن حوالي 13 مليون برميل في اليوم. وأما يتعلق بإمدادات النفط العالمية فقد ساهمت جهود منتجي أوبك والمنظمات المستقلة في استعادة استقرار السوق بعد أن اتفقوا على خفض الإنتاج اليومي بنحو 10 ملايين برميل في مايو الماضي ويونيو 2020.