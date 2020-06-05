تحرير 250 مخالفة عدم تدوين أسعار على العبوات خلال 24 ساعة

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أن الحملات الرقابية التي تشنها الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بتحرير٢٥٠ مخالفة عدم تدوين الأسعار على العبوات الغذائية والمنتجات والبيع بأزيد من الأسعار المعلنة.وأشار "خليل" في تصريح "الدستور" إلى أنه يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومصادرة السلع والعقوبات تصل إلى غرامة مالية ٥٠٠ جنيه، والحبس ٦ أشهر في حال عدم تدوين الأسعار على العبوات الغذائية والحبس لمدة عام وغرامة ١٠ آلاف جنيه في حال أنه تم ضبط السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو انتهاء الصلاحية الإنتاجية.