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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 53 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمنيا (صور)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:54 م
إزالة
إزالة
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة كل أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء، خاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ- في بيان - إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 53 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ودون ترخيص، منها حالتا تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 295 مترًا مربعًا، و30 حالة تعدٍ على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3034 مترًا مربعًا.

بالإضافة إلى 21 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1789 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس 813 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3930 فدانًا و18 قيراطًا و8 أسهم، و3353 حالة إزالة مباني بمساحة 452327 مترًا مربعًا.

شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
إزالة تعدي
إزالة تعدي
إزالة تعدي
إزالة تعدي

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